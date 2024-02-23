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Spor

La Liga'nın başkanından Kylian Mbappe açıklaması!

La Liga Başkanı Javier Tebas, ismi uzun süredir Real Madrid ile anılan Fransız yıldız Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2024 Cuma 23:20 - Güncelleme:
La Liga'nın başkanından Kylian Mbappe açıklaması!
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La Liga Başkanı Javier Tebas katıldığı bir programda Kylian Mbappe'nin transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

"%99 GELECEK"

Mbappe'nin, Real Madrid'e transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını söyleyen Tebas, "PSG'den ayrılacağı bilinen Mbappe'nin Real Madrid'e gitme ihtimali %99. Ancak sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığını bilmiyorum. Elbette bu Real Madrid ve İspanyol futbolu için büyük bir haber. Bana göre Jude Bellingham, Erling Haaland ve Mbappe gezegendeki üç ana oyuncu ve bunlardan ikisi Real Madrid'de olacak." dedi.

Real Madrid'in mali durumununda iyi olduğunu söyleyen Tebas şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Real Madrid'in mali durumu optimal. Kulübün başkanı ve genel müdürü mükemmel yöneticiler, ancak yeni turnuvalar düzenlemek istediklerinde hiç de iyi değiller. Ekonomik açıdan bakıldığında çok uyumlular. Şu anda mali açıdan çok iyi durumdalar ve çok daha fazlasını harcayabiliyorlar. Real Madrid mali açıdan oldukça ihtiyatlı davrandı ve Mbappe'yi imzalamaya hazırlandı. Stratejileri kısa vadeli değil. Mbappe'yi alabilmek için kimseyi satmak zorunda değiller."

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