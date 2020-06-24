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  • Lakers'ın yıldızı Avery Bradley ''sezonun geri kalanında yokum'' dedi
Spor

Lakers'ın yıldızı Avery Bradley ''sezonun geri kalanında yokum'' dedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen Avery Bradley, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 Temmuz'a kadar ara verilen sezonun kalan bölümünde oynamayacağını açıkladı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:47
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Pandemi yüzünden ligin durdurulduğu 11 Mart'a kadar Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun favorilerinden gösterilen Lakers, 22 takımla Florida kentinde oynanacak 2019-20 sezonunun devamında, oyun kurucusu Bradley'den yoksun sahaya çıkacak.

Bradley, Amerikan spor kanalı ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Her ne kadar Lakers Kulübü ve takım arkadaşlarıma bağlı olsam da öncelikle ailem için basketbol oynuyorum. Böyle bir zamanda ailemin sağlığını, ufak bile olsa riske atacak bir karar almam düşünülemez." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncunun kararının arkasında, solunum problemi bulunan 6 yaşındaki oğlu Liam'ın sağlığından endişelenmesinin bulunduğu düşünülüyor.

Bu sezon çıktığı 49 maçın 44'ünde ilk 5'te yer alan ve 8,6 sayı ortalamasıyla oynayan Bradley, savunmada da önemli rol üstleniyordu.

Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu, sayıları artınca 2 ailenin de yüzünü güldürdü

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