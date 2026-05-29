Lakers'ta Kyrie Irving iddialarına yalanlama

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'e yaz döneminde yoğun ilgi beklenirken, Lakers'ın yıldız oyun kurucu için ciddi bir hamle planlamadığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in yaz döneminde birçok takımın radarına girmesi beklenirken, Los Angeles Lakers'ın yıldız oyun kurucu için ciddi bir hamle yapmasının olası görünmediği bildirildi.

Bleacher Report'un son NBA kulis haberlerinde konuşan deneyimli gazeteci Jake Fischer, Irving'in bu yaz birçok takım tarafından sorgulanacağını ve önemli ilgi göreceğini açıkladı.

Ancak Fischer'a göre Lakers'ın Irving'i kadrosuna katıp onu yeniden Luka Doncic ile buluşturma planı şu an için gerçekçi görünmüyor.

Özellikle Austin Reaves'in serbest oyuncu durumunun da etkili olduğu belirtilirken Fischer şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lakers'ın zaman çizelgesi açısından yapmak istediği şey, 27 yaşındaki Luka Doncic'in kariyer takvimine uygun bir yıldız getirmek. Luka ve Kyrie ikilisi ne kadar başarılı olursa olsun, Kyrie'nin oyun tarzı Austin Reaves ile bir miktar örtüşüyor. Ayrıca elimizdeki tüm bilgiler Lakers'ın Reaves'i takımda tutmak istediğini gösteriyor."

Fischer sözlerine şöyle devam etti:

"Şu aşamada Luka-Kyrie yeniden birleşmesi senaryosuna çok fazla önem vermiyorum. Elbette ilginç bir fikir ve geçmişte işe yaradığı da ortada. Ancak şu anda bana ulaşan bilgiler arasında böyle bir plan bulunmuyor."

  • Dallas Mavericks
  • Kyrie Irving

