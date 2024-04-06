İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lamine Yamal: Barcelona efsanesi olmak istiyorum
Spor

Lamine Yamal: Barcelona efsanesi olmak istiyorum

Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Katalan ekibinin efsanesi olmak istediğini söyledi.

6 Nisan 2024 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Lamine Yamal: Barcelona efsanesi olmak istiyorum
ABONE OL

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barcelona'nın 200M€'luk teklifi reddetmesiyle ilgili konuşan Lamine Yamal, "Futbolumun beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı çok mutluyum ancak şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Devler Ligi maçıyla iligli genç oyuncu, "PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı muhtemelen 1-0 kazanırız. Golü de ben atarım." dedi.

"10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

10 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Yamal, "Barcelona efsanesi olmak istiyorum. 10 numaralı forma şu anda Ansu Fati'de. O burada olmazsa onu giymekten gurur duyarım. Barcelona'nın '10' olmak herkesin hayalidir. Tabii ki bu kulübün karar vereceği bir şey." açıklamasında bulundu.

Barcelona'da bu sezon 40 maça çıkan 16 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.