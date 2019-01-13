Larin ligi bekliyor

BEŞİKTAŞ’TA Antalya kampının yıldızları arasında yer alan Cyle Larin, Süper Lig’in ikinci yarısı için sabırsızlanıyor. 23 yaşındaki Kanadalı forvet, “Sezonun ilk yarısına iyi başlamama rağmen fazla şans bulamadım. Kamp dönemini çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oynadığımız iki özel karşılaşmada 3 gol atmayı başardım. İkinci yarıda daha fazla oynayıp, atacağım gollerle takıma katkı vermek istiyorum” diye konuştu. Larin, Avrupa Ligi ön elemesinde 36 Torshavn’a 3 gol atmış, ligde gol bulamamıştı. Beşiktaş, 18. haftada 18 Ocak Cuma günü Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak.