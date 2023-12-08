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Spor

Larkin şov yaptı, Anadolu Efes kazandı!

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Alba Berlin'e konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes, parkeden 97-89 galip ayrıldı. Lacivert beyazlılarda Shane Larkin attığı 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Larkin şov yaptı, Anadolu Efes kazandı!
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 97-89 yendi.

Anadolu Efes'te 32 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin, galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla lacivet-beyazlılar THY Avrupa Ligi'nde 7'nci galibiyetini alırken, Ligde yaptığı maçların sadece 2'sini kazanan ALBA Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Alba Berlin: Spagnolo 12, Mattisseck 3, Bean 4, Thiemann 31, Wetzell 2, Procida 16, Delow 5, Schneider 12, Nikic 4, Koumadje,

Anadolu Efes: Larkin 32, Thompson 13, Hollatz 9, Ercan Osmani 3, Erten Gazi, Oturu 10, Daum 17, Jones 13

1. Periyot: 15-22

Devre: 40-37

3. Periyot: 65-64

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