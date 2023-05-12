Las Vegas'ta Verstappen hayranlarına özel ilgi

Formula 1 Las Vegas GP'de, Max Verstappen taraftarları 3270 euro değerinde satılan biletleri alarak yarışı Red Bull için özel olarak ayrılan bir alandan takip edecekler.

Red Bull Fan Zone adı verilen bu tribüne giriş yapan taraftarlara yiyecek içecek ikram edilecek. İlk 100 bilet sahibine ise Max imzalı mini kask hediye edilecek. Ayrıca taraftarlara yarış öncesi F1 akreditasyon kartı ile padokta özel bir tur gerçekleştirecek.

1 milyon Dolar değerinde bilet satıldı

Las Vegas GP için 1 milyon dolarlık bilet satıldı. Biletin sahipleri hafta sonunda diğer seyircilerin erişemeyeceği etkinliklere ulaşabilecek. Bilet sayesinde 6 şanslı kişi Las Vegas Havalimanı'na geliş ve gidişte özel şoför hizmeti alacak. İzleyiciler 4 gün boyunca en lüks odalardan birinde konaklama imkanına sahip olacak.

Bilet sahipleri F1 aktivasyonu sahibi olarak padokun içindeki ünlü bir kulübe erişecek ve kırmızı halı ve başlangıç partisinde yer alabilecek.

Yarış 19 Kasım Pazar günü Las Vegas, Nevada'da, Las Vegas Strip'i de içeren geçici bir sokak pistinde gerçekleşecek. Şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu söylemek mümkün.