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Spor

Layvin Kurzawa'dan Süper Lig ekibine ret!

Adana Demirspor, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Layvin Kurzawa'ya 2 yıllık bir kontrat önerdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu teklifi reddetiği aktarıldı.

16 Nisan 2024 Salı 19:03 - Güncelleme:
Layvin Kurzawa'dan Süper Lig ekibine ret!
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Bu sezon Süper Lig'de, Avrupa yarışının uzağında kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Adana Demirspor'a yıldız isimden kötü haber geldi.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Adana Demirspor, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Layvin Kurzawa'ya 2 yıllık bir kontrat önerdi.

31 yaşındaki Fransız sol bekin ise bu teklifi reddettiği söylendi.

Haberin detaylarında Layvin Kurzawa'nın teklif için minnettar olduğunu ancak farklı takımlardan gelecek teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.

154 MAÇA ÇIKTI

2015 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Layvin Kurzawa, Fransız deviyle 154 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 14 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

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