Lazio başkanından Luis Alberto'ya rest! ''Ben deli değilim, göndermem''

Oyuncunun ayrılık kararı almasıyla ilgili konuşan Lotito, "Luis Alberto muhtemelen bedelsiz ayrılmak istiyor ama geçtiğimiz sezon 4 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ayrılmak istiyorsa, onu satın alacak bir takım getirmesi gerekiyor." dedi.

"BEN DELİ DEĞİLİM, GÖNDERMEM"

Oyuncu ile ilgili sözlerine devam eden Lotito, "Geçen yaz sözleşme yenileme teklifinde bulundu ve şu anda takımda en fazla maaş alan 2. oyuncu konumunda. Onu halka açık bir şirketten bedava göndermek, varlıklıları yoksullaştırmak gibi bir şey olur. Ben deli değilim, hissedarlar beni öldürür ki haklılar da." ifadelerini kullandı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshetmek istediğini açıkladı.

Alberto yaptığı açıklamada, "Başkalarına yer açmanın zamanı geldi. Artık tek bir euro bile istemiyorum, bu para başka oyuncular için kullanılabilir" dedi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen İspanyol futbolcu bu sezon takımıyla 39 resmi maçta forma giydi. 39 resmi maçta 4 gol atıp ve 8 asist üreten başarılı futbolcu, 2.837 dakika süre buldu.