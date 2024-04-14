İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio başkanından Luis Alberto'ya rest! ''Ben deli değilim, göndermem''
Spor

Lazio başkanından Luis Alberto'ya rest! ''Ben deli değilim, göndermem''

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Luis Alberto ile ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması yaptı. İşte o açıklamanın detayları...

14 Nisan 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Lazio başkanından Luis Alberto'ya rest! ''Ben deli değilim, göndermem''
ABONE OL

Oyuncunun ayrılık kararı almasıyla ilgili konuşan Lotito, "Luis Alberto muhtemelen bedelsiz ayrılmak istiyor ama geçtiğimiz sezon 4 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ayrılmak istiyorsa, onu satın alacak bir takım getirmesi gerekiyor." dedi.

"BEN DELİ DEĞİLİM, GÖNDERMEM"

Oyuncu ile ilgili sözlerine devam eden Lotito, "Geçen yaz sözleşme yenileme teklifinde bulundu ve şu anda takımda en fazla maaş alan 2. oyuncu konumunda. Onu halka açık bir şirketten bedava göndermek, varlıklıları yoksullaştırmak gibi bir şey olur. Ben deli değilim, hissedarlar beni öldürür ki haklılar da." ifadelerini kullandı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshetmek istediğini açıkladı.

Alberto yaptığı açıklamada, "Başkalarına yer açmanın zamanı geldi. Artık tek bir euro bile istemiyorum, bu para başka oyuncular için kullanılabilir" dedi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen İspanyol futbolcu bu sezon takımıyla 39 resmi maçta forma giydi. 39 resmi maçta 4 gol atıp ve 8 asist üreten başarılı futbolcu, 2.837 dakika süre buldu.

  • Lazio
  • Luis Alberto
  • ayrılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.