Lazio evinde Bologna'yı 3 golle geçti

12 Şubat 2022 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:34

Serie A'nın 25. haftasında Lazio, kendi sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile 53 ve 63. dakikalarda Mattia Zaccagni kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio, ligde puanını 42'ye yükseltti. Bologna ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Udinese ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna ise sahasında Spezia'yı konuk edecek.