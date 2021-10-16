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Spor

Lazio, Inter'in namağlup serisini bitirdi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, deplasmanda Inter'i 3-1 mağlup ederek Inter'in namağlup serisini bitirdi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:17
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İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-1'lik skorla kazandı.

Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı.

81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.

Lazio, eski teknik direktörü Simone Inzaghi'yi mağlup ederek ligde puanını 14'e yükseltti. Inter ise bu sezon ilk kez yenilerek 14 puanda kaldı.

Lazio, bir sonraki maçında Verona'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Juventus'u ağırlayacak.

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