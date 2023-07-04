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Spor

Lazio ısrarla istiyor! Gedson Fernandes İtalya yolcusu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e İtalyan kulüp Lazio talip olmuştu. Serie A temsilcisinin transferde ısrarcı olduğu belirtildi. İşte detaylar...

4 Temmuz 2023 Salı 09:50 - Güncelleme:
Lazio ısrarla istiyor! Gedson Fernandes İtalya yolcusu
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İtalya Serie A'nın ünlü takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e kancayı taktı. Başkent ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, orta saha için iki transfer istedi. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ısrarla istediği isim ise Gedson Fernandes. 11 Temmuz'da kamp çalışmalarına başlayacak Lazio'da Sarri'nin transferleri beklediği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın kampta Gedson Fernandes'i görmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını, Lazio'nun teklifinin 20 milyon Euro olduğunu yazdı.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta bu sezon 36 maça çıkan Gedson Fernandes 30 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu tempolu oyunuyla dikkat çekerken 3 gol ve 7 de asist katkısında bulundu.

Beşiktaş Yönetimi, Gedseon Fernandes'i 1 sezon daha kadrosunda tutmak istiyor. İdareciler, bundan dolayı Gedson Fernandes'in bonservis bedelini en yüksekten, yani 35 milyon Euro seviyesinde belirledi. Kartal, Gedson'u satarsa elde edeceği gelirin yarısı eski kulübü Benfica'ya gidecek.

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