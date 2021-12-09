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Spor

Lazio ve Galatasaray'da iki önemli eksik

İki takımda da dev mücadele öncesi çok önemli birer eksik var. Ev sahibi Lazio'nun gol makinesi Immobile, Sampdoria deplasmanında sakatlandı ve bugün oynaması beklenmiyor. Cim Bom'da son Kovid-19 testi de pozitif çıkan Cicaldau ise İtalya'ya götürülmedi.

9 Aralık 2021 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:46
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Lazio ile Galatasaray arasında bu akşam grup liderliği için oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibi ekibin gol makinesi Ciro Immobile, ligdeki son Sampdoria deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı ve devre arasında oyundan alındı. İtalyan gazeteleri, dizinde problem olduğu belirlenen tecrübeli futbolcunun bugün Galatasaray'a karşı görev yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Immobile'nin forma giymemesi halinde, yerine Fenerbahçe'nin eski santrforu Vedat Muriç oynayacak. Takım kaptanı Immobile bu sezon Lazio formasıyla 19 resmi maçta 16 gol atarken, Muriç ise 12 resmi maçta henüz ağları havalandıramadı.

YERİNE MORUTAN GEÇİYOR

Galatasaray da sahaya çok önemli bir eksikle çıkacak. Takımın tüm hücumlarını yönlendiren isim olan Alexandru Cicaldau, ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktığı için İtalya'ya götürülmedi. Altay'la oynanan son lig maçında da aynı gerekçeyle kadroya alınmayan Rumen yıldızın yokluğunda forvet arkasına vatandaşı Morutan'ın geçeceği tahmin ediliyor.

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