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Lazio, Yusuf Yazıcı için Türkiye'ye geliyor

Yusuf Yazıcı'yı yakından takip eden Lazio, yıldız futbolcu için Türkiye'ye geliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sergey Milinkovic Savic’ten iyi bir bonservis geliri elde etmenin planlayan Lazio’nun Yusuf Yazıcı için 16 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.
 
TRABZONSPOR EN AZ 18 + BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTİYOR
 
Lille ile birlikte yarışa giren ve Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’la görüşmelere devam eden Lazio, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu çok isterken, Serie A kulübünün Sportif Direktörü Iglı Tare’nin Savic’i satar satmaz Türkiye’ye geleceği ve Başkan Ahmet Ağaoğlu’yla masaya oturacağı belirtildi. Bordo mavili ekibin Lille’le anlaşamaması üzerine Yusuf Yazıcı umutlarını bir kez daha tazeleyen Lazio, Karadeniz temsilcisine ilk etapta 16 milyon euro’luk teklif sunarken, Ağaoğlu’nun en az 18 milyon Euro + bir sonraki satıştan pay isteyeceği ifade edildi.
 
Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Yusuf Yazıcı 4 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. İtalya Ligi’ni 8.sırada bitiren Lazio’nun Yusuf Yazıcı haricinde, Trabzonspor’un başka yetenekli futbolcularını da sürekli takip ettiği biliniyor.

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