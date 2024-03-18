Lazio'da Igor Tudor dönemi!

Serie A ekibi Lazio, teknik direktörlük görevinden ayrılan Maurizio Sarri'nin koltuğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına dek anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gittiği ifade edildi.

PAYLAŞIM GELDİ

Lazio Kulübü, takımın resmi hesabından Igor Tudor'un, Lazio atkısı tutan bir resmini paylaştı.

İşte o resim:

KARİYERİ

45 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Marsilya takımlarını çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca 2020 yılında Juventus'ta yardımcı antrenör olarak da görev aldı.