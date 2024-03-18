İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3069
  • EURO
    35,1719
  • ALTIN
    2243.89
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lazio'da Igor Tudor dönemi!

Serie A ekiplerinden Lazio, takımın başına Igor Tudor'u getirmeye hazırlanıyor.

18 Mart 2024 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Lazio'da Igor Tudor dönemi!
ABONE OL

Serie A ekibi Lazio, teknik direktörlük görevinden ayrılan Maurizio Sarri'nin koltuğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına dek anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gittiği ifade edildi.

PAYLAŞIM GELDİ

Lazio Kulübü, takımın resmi hesabından Igor Tudor'un, Lazio atkısı tutan bir resmini paylaştı.

İşte o resim:

KARİYERİ

45 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Marsilya takımlarını çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca 2020 yılında Juventus'ta yardımcı antrenör olarak da görev aldı.

  • lazio
  • ıgor tudor
  • teknik direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.