Lazio'da Igor Tudor sesleri!

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor'un yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hırvat teknik adamın Lazio Başkanı Claudio Lotito ile görüşmek için kısa süre içinde Roma'ya gideceği belirtildi.

ANLAŞMA ARTIK ÇOK YAKIN

Tudor'un geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Sarri'nin yerine geçmesinin artık çok yakın olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Lazio yönetiminin başarılı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve anlaşmada 1 yıl da opsiyonun bulunacağı kaydedildi. Yapılan son görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Haziran 2023'te görevinden ayrılmıştı.