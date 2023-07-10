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Spor

Lazio'nun Torreira için resmi teklifi belli oldu

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Lucas Torreira için İtalyan ekibi Lazio harekete geçti. İtalyan temsilcisi futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Lazio'nun Torreira için resmi teklifi belli oldu
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İtalyan ekibi Lazio'nun Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için yeni bir teklif yaptığı belirtildi.

TEKLİFLER SÜRÜYOR

Gelecek sezon için kadrosunu korumak isteyen Galatasaray'da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

LAZIO'NUN TEKLİFİ

İtalyan basınında yer alana habere göre; Serie A ekibi Lazio, başarılı futbolcu Lucas Torreira için Galatasaray'a 10 milyon €'luk satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.

GALATASARAY'IN TALEBİ

27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu ucuza satmak istemeyen sarı kırmızılı takım, İtalyan ekibinden 15 milyon € istedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Uruguaylı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maça çıktı, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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