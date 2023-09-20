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Spor

Lazio'ya beraberliği kalecisi Provedel getirdi!

Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile kalecisi Ivan Provedel'in 90+5'te attığı golle 1-1 berabere kaldı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
Lazio'ya beraberliği kalecisi Provedel getirdi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Lazio ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 29. dakikada Pablo Barrios Rivas ile öne geçti. Lazio'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada kalecisi Ivan Provedel attı.

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçta sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Lazio, Celtic deplasmanına gidecek.

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