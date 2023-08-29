Leeds United'a transferinden uçakta vazgeçti

Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Nadiem Amiri transfer görüşmelerini tamamlamak için gittiği İngiltere'de, Leeds United'da oynamayı reddetti.

İNGİLTERE'YE KADAR GİTTİ

Daily Mail'in haberine göre Nadiem Amiri, ailesiyle birlikte şehri gezmek için özel jetle İngiltere'ye uçtuktan sonra Leeds United'ın teklifini reddetti. Leeds United ve Leverkusen, 5 milyon pound karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Amiri, şehri ve tesisleri görmesinin ardından Leverkusen'i aradı ve Leeds'e transfer olmak istemediğini söyledi.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 36 resmi maça çıkan Nadiem Amiri bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.