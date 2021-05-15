İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City, Chelsea'yi devirdi ve Federasyon Kupası'nı kazandı
Spor

Leicester City, Chelsea'yi devirdi ve Federasyon Kupası'nı kazandı

Chelsea'yi 1-0 yenen Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:33 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:33
ABONE OL

Wembley Stadı'nda yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan Leicester City karşılaştı.

90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı. Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.

Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Leicester City, tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.