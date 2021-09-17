İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5282
  • EURO
    10,0731
  • ALTIN
    480.903
  • BIST100
    1418.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City fırsatı kaçırdı, Napoli puanı kaptı
Spor

Leicester City fırsatı kaçırdı, Napoli puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City 2-0 öne geçtiği maçta Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:25 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:25
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde İngiliz Leicester City ile İtalyan Napoli karşı karşıya geldi.

King Power Stadı'nda oynanan maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Leicester City 9. dakikada Ayoze Perez'in golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Leicester, 64'te Barnes ile farkı ikiye çıkardı ancak Napoli 69'da Osimhen ile hızlı cevap verdi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak golünü attı ve maça dengeyi getirdi. 90+3'te Leicester City'den Ndidi kırmızı kart görürken kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da puanları paylaştı

Karşılaşmada Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ikinci yarıda oyuna girerek 45 dakikada görev yaptı ve 76'da bir sarı kart gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.