Leicester City fırsatı kaçırdı, Napoli puanı kaptı

17 Eylül 2021 Cuma 00:25 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:25

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde İngiliz Leicester City ile İtalyan Napoli karşı karşıya geldi.

King Power Stadı'nda oynanan maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Leicester City 9. dakikada Ayoze Perez'in golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Leicester, 64'te Barnes ile farkı ikiye çıkardı ancak Napoli 69'da Osimhen ile hızlı cevap verdi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak golünü attı ve maça dengeyi getirdi. 90+3'te Leicester City'den Ndidi kırmızı kart görürken kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da puanları paylaştı

Karşılaşmada Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ikinci yarıda oyuna girerek 45 dakikada görev yaptı ve 76'da bir sarı kart gördü.