İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2276
  • EURO
    18,1049
  • ALTIN
    1002.87
  • BIST100
    3352.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City'e bir darbe de Brighton'dan
Spor

Leicester City'e bir darbe de Brighton'dan

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Brighton'a 5-2 mağlup olarak üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

4 Eylül 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.

Community Stadium'da oynanan mücadeleyi Brighton 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas (K.K.), 15. dakikada Moises Caicedo, 64. dakikada Leandro Trossard ve 71 ile 90+7. dakikalarda penaltıdan Mac Allister kaydetti.

Leicester'ın golleri 1. dakikada Kelechi Iheanacho ve 33. dakikada Patson Daka kaydetti.

Leicester City forması giyen ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maç kadrosuna alınmadı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, üst üste 5. mağlıbiyetini alarak 1 puanda kaldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Brighton'ın ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve bir yenilgiyle 13 puanı bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise Bournemouth'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.