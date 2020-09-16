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Spor

Leicester'dan Cengiz Ünder için 25 milyon euro

Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder'in, İngiliz ekibi Leicester City'ye transfer olarak Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı olacağı iddia edildi. Leicester, milli futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:03
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi. Buna göre özellikle 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

CENGİZ SICAK BAKIYOR

Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtildi.

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