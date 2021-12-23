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Spor

Leicester'ın bittiği an! Çağlar Söyüncü...

Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin Liverpool'a İngiltere Lig Kupası'nda penaltılarla elendiği maça sakatlığıyla damgasını vurdu... Leicester 3-1 öndeyken 60. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı maçın dönüm noktası olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Star.com.tr23 Aralık 2021 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:32
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Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Liverpool'a konuk oldu. Anfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika 3-3 sona ererken, tur atlayan takım penaltılarda Leicester City'ye 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool oldu.

Ev sahibi takımın golleri, 19. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 68. dakikada Diogo Jota ve 90+5. dakikada Takumi Minamino'dan geldi. Leicester City ise gollerini 9 ve 13. dakikalarda Jamie Vardy, 33. dakikada James Maddison ile buldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 60 DAKİKA OYUNDA KALDI

Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Liverpool maçına ilk 11'de başladı ancak takımı 3-1 öndeyken sakatlık yaşayarak 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jannik Vestergaard'a bıraktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 7 PUAN

Çağlar'ın 60 dakikalık performansına İngiliz basınında 10 üzerinden 7 puan verilirken, milli oyuncunun sakatlanıp oyundan çıkması maçın dönüm noktası olarak görüldü.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SAKATLANMASI MAÇIN KIRILMA ANIYDI"

İngiliz basınında Çağlar Söyüncü hakkında yapılan yorumlarda "Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması ne kötüydü! Liverpool hücumcularını kalesinden uzakta tutabilmek için sakince ve cesurca mücadele etti. Diogo Jota'yı engellemek için süper bir kayarak müdahaleyle tehlikeyi önledi. Sakatlanması belki de maçın kırılma anıydı" ifadelerine yer verildi.

26 MAÇTA 1 GOL

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 26 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atan milli stoper, 2 bin 242 dakika sahada kaldı.

Star.com.tr

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