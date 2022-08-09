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Spor

Leipzig, Benjamin Sesko transferini duyurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Manchester United'ın da ilgilendiği Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

9 Ağustos 2022 Salı 18:14 - Güncelleme:
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Manchester United'ın transferi adına uğraş verdiği belirtilen Benjamin Sesko'nun yeni takımı belli oldu. Leipzig, daha önce birçok transfere imza attığı Salzburg'dan Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Leipzig'den yapılan açıklamada Sesko'nun bu sezon da Salzburg forması giydikten sonra 1 Temmuz 2023'te Leipzig kadrosuna katılacağı belirtildi. 19 yaşındaki golcü ile 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Benjamin Sesko'yu Manchester United'a kaptırmayan Leipzig'in bu transfer için Salzburg'a 24 milyon Euro ödediği belirtiliyor.

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