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Spor

Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanında 4 golle kazandı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 00:48 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 00:48
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-1 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Signal Iduna Park'ta Leipzig'i konuk etti.

Konuk ekip 21. ve 30. dakikada Konrad Laimer'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Leipzig 58. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle skoru 3-0 yaptı.

Borussia Dortmund 84. dakikada Donyell Malen'in topu filelere göndermesiyle durumu 3-1'e getirirken, Leipzig 86. dakikada Dani Olmo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer alıyor.

Borussia Dormund ise 57 puanla lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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