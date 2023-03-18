İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2023 Cumartesi / 26 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leipzig deplasmanda Bochum ile yenişemedi
Spor

Leipzig deplasmanda Bochum ile yenişemedi

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bochum'a 1-0 mağlup oldu.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 19:59 - Güncelleme:
Leipzig deplasmanda Bochum ile yenişemedi
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bochum'a 1-0 yenildi.

Leipzig'in Bundesliga'nın 25. haftasında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum ile karşılaştığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bochum, 48. dakikada Erhan Masovic ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Bochum müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Leipzig 45 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Bochum ise puanını 25'e çıkardı ve 14. sıradaki yerini korudu.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Hertha Berlin'i 3-1 ve Wolfsburg deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yenerken, Augsburg-Schalke maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.