İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leipzig, Eintracht Frankfurt'u 2 golle geçti
Spor

Leipzig, Eintracht Frankfurt'u 2 golle geçti

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Leipzig, Eintracht Frankfurt'u 2 golle geçti
ABONE OL

Bundesliga'nın 22. haftasında RB Leipzig ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leipzig 2-1'lik skorla kazandı.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Timo Werner ve 40. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Frankfurt'un tek golü 61. dakikada Djibril Sow'dan geldi.

Üst üste ikinci kez kazanan Leipzig, puanını 42'ye yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Frankfurt ise son 3 haftadaki 2. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Dortmund ile kritik bir maça çıkacak. Frankfurt ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.