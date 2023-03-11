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Spor

Leipzig evinde 3 puanı 3 golle aldı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti.

11 Mart 2023 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Leipzig evinde 3 puanı 3 golle aldı
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Bundesliga'nın 24. hafta maçında Leipzig ile Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Leipzig oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Timo Werner, 71. dakikada penaltıdan Emil Forsberg ve 80. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.

Mönchengladbach'da Alassane Plea 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 45'e yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Mönchengladbach 30 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Leipzig, Bochum'a konuk olacak. Mönchengladbach, Werder Bremen'i ağırlayacak.

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