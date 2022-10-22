İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leipzig geriden geldi Augsburg'dan 1 puanı aldı
Spor

Leipzig geriden geldi Augsburg'dan 1 puanı aldı

Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Leipzig geriden geldi Augsburg'dan 1 puanı aldı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da Augsburg, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'da oynanan karşılaşmada Leipzig, 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Augsburg, 34. dakikada penaltıdan Mergim Berisha, 51. dakikada Ermedin Demirovic ve 64. dakikada Ruben Vargas'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Maçtaki ilk golü atan isim olan Berisha, ayrıca, diğer iki golün de asistini yaptı.

3-0'a rağmen pes etmeyen Leipzig, 72. dakikada Andre Silva ile farkı ikiye indirdi. 89. dakikada Christopher Nkunku sahneye çıktı ve durum 3-2 oldu. Leipzig'e eşitliği getiren isim ise 90. dakikada Hugo Novoa Ramos oldu.

Augsburg'ta Iago 65. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Leipzig 16, Augsburg 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Ausgburg ile Stuttgart deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.