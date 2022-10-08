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Spor

Leipzig, Mainz deplasmanında 1 puana razı oldu

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Mainz ile 1-1 berabere kaldı.

8 Ekim 2022 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Leipzig, Mainz deplasmanında 1 puana razı oldu
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Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Mainz ile karşılaştı.

Meva Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Leipzig'in golü 80. dakikada Christopher Nkunku'dan gelirken, Mainz'in golünü 45. dakikada Marcus Ingvartsen kaydetti.

3-0'lık Dortmund galibiyetiyle Leipzig'deki görevine başlayan Marco Rose, ligde 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Mainz ise bu sonuçla ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet çıkaramadı.

Leipzig ve Mainz alınan bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Mainz, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Leipzig ise Hertha Berlin'i konuk edecek.

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