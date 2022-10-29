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Spor

Leipzig sahasında 2 golle kazandı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Leipzig sahasında 2 golle kazandı
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Bundesliga 12. hafta maçında Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Christopher Nkunku ve 83. dakikada Timo Werner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen ise so beş maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Leipzig, bu skorla puanını 19'a çıkardı. Bayer Leverkusen ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise Union Berlin'i konuk edecek.

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