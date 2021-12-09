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Spor

Leipzig'de Domenico Tedesco dönemi

Jesse Marsch ile yollarını ayıran Leipzig'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:47
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, teknik direktörlük görevine İtalyan kökenli Domenico Tedesco'nun getirildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Tedesco ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Tedesco'nun bugün düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacağı ve ardından yapılacak antrenmanı yöneteceği aktarıldı.

2017-2019 yıllarında Bundesliga'da Schalke 04'ü çalıştıran Tedesco, 2019 Ekim'den 2021'in Mayıs ayına kadar Spartak Moskova'yı çalıştırmıştı.

Ligde 18 puanla 11. sırada bulunan Leipzig'de, 5 Aralık'ta ABD'li teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verilmişti.

  • Leipzig
  • Domenico Tedesco
  • Spartak Moskova
  • Jesse Marsch

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