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Spor

Lemina'nın yerini onunla dolduracak

Lemina'nın derbide oynayamayacak olması Fatih Terim'i Belhanda planına itiyor

18 Şubat 2020 Salı09:31 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:41

Galatasaray, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken, Mario Lemina’dan kötü bir haber geldi. Yeni Malatya maçında sağ arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Lemina F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında forma giyemeyecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Terim’in Kadıköy için üç adet B planı mevcut.

1- Mariano sağ bekte, sakatlığını atlatan Saracchi sol bekte görev alacak. Ömer Bayram ise Yeni Malatya maçının aksine bu kez sol bekte değil orta sahada görev alacak. Sol kanatta ise yine Onyekuru olacak.

2 - Eleştiri oklarının hedefindeki Belhanda’ya bir şans verilecek ve ortada Lemina’nın yerine oynayacak.

3) Ryan Donk orta sahaya çekilecek, stoperde Marcao’nun yanında Ahmet Çalık oynayacak. Fatih Terim son kararını hafta içi taktik antrenmanlarda verecek.

Mario Lemina, sakatlığının ardından, "Dünden beri bir şey demediğim için üzgünüm. Tüm destek mesajlarına teşekkürler. Olabildiğince çabuk geri dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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