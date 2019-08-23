Lens, Q7 ve Medel’e ‘kulüp bul’ talimatı
KARTAL’DA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.
- Star Spor
İkinci Başkan Serdal Adalı’nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı’nın kendilerini istemediğini ileterek, “Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız” dediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor
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