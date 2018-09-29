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Lens'in Rotman'a yaptığı faul tartışma konusu oldu

Jeremain Lens'in Beşiktaş - Kayserispor maçının 87. dakikasında Rajko Rotman'a yaptığı faul için kırmızı kart verilebileceği belirtildi.

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Beşiktaş-Kayserispor maçında Jeremain Lens'in 87. dakikada Rajko Rotman'a yaptığı faul sonrası gösterilen sarı kartın yanlış olduğu ve kırmızı kart çıkabileceği belirtildi.

beIN Spors Haber'deki beIN Asist programında konuşan Önder Özen, "Burada gaddarca bir faul var. Burada oyuncu sakatlanabilirdi. Ağır bir sakatlık olabilirdi. Çapraz bağ da olur, kırık da olur. Her şey olabilir." yorumunu yaptı.

METİN TEKİN: "KRİTER ŞİDDETLİ HAREKETSE KIRMIZI"

Metin Tekin ise, "Ayağı mı kayıyor. O niyetle gelmiyor gibi geldi bana. Eğer kriter şiddetli hareketse kırmızı kart verilebilir." yorumunu yaptı.

GÜNTEKİN ONAY: "BİR MAKASA ALMA VAR"

Güntekin Onay, "Bir makasa alma var orada. Taban da var. Rotman'ın sol ayağı tehlikede orada. Sol ayak sabit kalsa daha kötü bir şey olabilirdi. Lens kırmızı kartı, Rotman ise ağır bir sakatlığı ucuz atlatmış." dedi.

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