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Spor

Leo Dubois Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Galatasaray, Olimpik Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun, yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da resmi imzayı atması bekleniyor.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 15:45 - Güncelleme:
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Galatasaray, Lyon'un 27 yaşındaki Fransız sağ beki Leo Dubois ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü Dubois ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Lyon ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon avro bonservis ödenecek. Fransız oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fransız sağ bekin Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon avro alacağı öğrenildi.

Leo Dubois, Lyon ile toplamda 129 maça çıkıp, 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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