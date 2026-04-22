Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında görev yapan Leonardo Bonucci, TRT World'e önemli açıklamalarda bulundu.

Bonucci, kariyerini noktalamak için Fenerbahçe'nin iyi bir tercih olduğunu ifade ederken, "Fenerbahçe'de oynamaktan keyif aldım. Harika bir takım ve çok iyi bir kadroya sahiptik. Taraftarları inanılmaz. O süreç, kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olabileceğini söyleyen Bonucci, "Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir. Pazar günü çok önemli bir derbi oynanacak. Ben oradayken son derbimi oynamıştım ve 1-0 kazanmıştık. Umarım aynı sonuç olur." ifadelerini kullandı.