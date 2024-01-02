Leonardo Bonucci: Harry Maguire örnek alınacak futbolcu

Union Berlin forması giyen İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, Manchester United'da eleştirilen Harry Maguire ile ilgili konuştu.

Leonardo Bonucci yaptığı açıklamada, "Harry Maguire gerçekten örnek alınacak bir oyuncu. Aldığı onca eleştirilere rağmen hala Manchester United'da oynuyor. Zihinsel olarak çok güçlü, liderlik becerilerine, normların dışında bir zekaya sahip." ifadelerini kullandı.

Her insanın hata yapabileceğini söyleyen Bonucci, "Maguire sert bir savunmacı. Bence onun tek sorunu MANU'ya katıldığında kendine yüksek miktarda para ödenmesiydi. Ne kadar böyle olsa da her oyuncunun hata yapma hakkı var. Herkes gibi onun da bazı olumsuzlukları olabilir ama bunların farkında olacak ve gelişmek için bunları düzeltecek." ifadelerini kullandı.