İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7345
  • EURO
    32,6034
  • ALTIN
    1974.13
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leonardo Bonucci: Harry Maguire örnek alınacak futbolcu
Spor

Leonardo Bonucci: Harry Maguire örnek alınacak futbolcu

İtalya'nın efsane isimlerinden Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, Manchester United'ın eleştirilen savunmacısı Harry Maguire hakkında konuştu.

2 Ocak 2024 Salı 19:32 - Güncelleme:
Leonardo Bonucci: Harry Maguire örnek alınacak futbolcu
ABONE OL

Union Berlin forması giyen İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, Manchester United'da eleştirilen Harry Maguire ile ilgili konuştu.

Leonardo Bonucci yaptığı açıklamada, "Harry Maguire gerçekten örnek alınacak bir oyuncu. Aldığı onca eleştirilere rağmen hala Manchester United'da oynuyor. Zihinsel olarak çok güçlü, liderlik becerilerine, normların dışında bir zekaya sahip." ifadelerini kullandı.

Her insanın hata yapabileceğini söyleyen Bonucci, "Maguire sert bir savunmacı. Bence onun tek sorunu MANU'ya katıldığında kendine yüksek miktarda para ödenmesiydi. Ne kadar böyle olsa da her oyuncunun hata yapma hakkı var. Herkes gibi onun da bazı olumsuzlukları olabilir ama bunların farkında olacak ve gelişmek için bunları düzeltecek." ifadelerini kullandı.

  • Bonucci
  • Maguire
  • Union Berlin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.