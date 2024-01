Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci, şampiyonluğa inandıklarını ve camia olarak bunun için birlikte hareket ederek hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.

İşte Bonucci'nin açıklamaları:

"ŞAMPİYONLUK CAMİA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Trendyol Süper Lig'de oynayacakları RAMS Başakşehir müsabakası öncesi AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki savunmacı, "Taraftarlarımız gerçekten fazlasıyla şampiyonluğu istiyor. Son yıllara bakınca kazanılmayan şampiyonluklardan sonra elde edeceğimiz şampiyonluk camia için çok önemli. Bunun için buradayız. Elbette beraber hep birlikte savaşıyoruz. Hoca, başkan ve tüm çalışanlar aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarlarımızla, herkesin istediği şampiyonluk için çabalıyoruz. Bunu başarabilmek adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. En önemlisi birlikte olmamız, birlikte çabalamamız gerekiyor." diye konuştu Yılport Samsunspor karşısında 2 puan kaybettiklerini ancak bu durumu pozitife döndürmeleri gerektiğini dile getiren Bonucci, "O sonuçtan sonra enerjimizi pozitife dönüştürmek zorundayız. Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Şampiyonluğu elde edebiliriz ama bunu başarmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1+1 her zaman 2 etmez, bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz. Yeter ki birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ"

Türkiye'de daha önce hiçbir takımdan teklif almadığını anlatan Bonucci, tecrübeli oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimler çok kariyerli isimler. Bunlara İrfan Can, Cengiz ve Batshuayi gibi isimleri de ekleyebiliriz. Bu takımdaki herkes çok ama çok önemli. Herkes bu harika takımın bir parçası. Beraberlik çok ama çok önemli. Fark yaratmak, arayı açmak istiyorsanız grup olmanız gerekiyor. Futbolda bireysellik fazla bir şey ifade etmez. Beraber olmak, beraber savaşmak gerekiyor. Hep birlikte başarabiliriz. Tek hedef doğrultusunda çalışmamız gerekiyor, ancak bu şekilde lig şampiyonluğunu elde edebiliriz. Kariyerimde çok fazla kupa kazandım ama bunu asla tek başıma yapamazdım. 11'e karşı 1 kişi hiçbir şey başaramazsınız. Beraber savaşmamız gerekiyor. Hem maçlarda hem de antrenmanlarda her şeyimizi vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DZEKO İLE GÖRÜŞTÜM"

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde ilk olarak Mario Branco ile görüştüklerini aktaran Bonucci, şöyle devam etti:

"Bu görüşmede herkesin beni ne kadar çok istediğini duymuş oldum ve bu benim için çok önemliydi. Sonrasında Dzeko ile görüştüm, kulüple alakalı detaylı bilgiler verdi. Sonrasında da benim açımdan buraya gelmek kolaylaştı. Fenerbahçe, benim için en iyi seçimdi. Kariyerimi şampiyonluk ve kupalarla tamamlamak istiyorum. Bu sebeple gelmeyi tercih ettim. Süper Lig, iyi ve kaliteli bir lig. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı kazanılacak kupaların ne denli önemli olduğunu biliyorum."

Fenerbahçe'nin harika bir taraftara sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli stoper, yapılacak olası yeni transferlere kendisinin de katkı sunmaktan onur duyacağını kaydetti.

Edin Dzeko'nun kendi transfer sürecinde katkısına değinen Bonucci, "Bu tip görüşmeler çok önemlidir, bu konular futbol içinde çok önem arz eder. Ben buraya gelmeden önce de benim neler istediğimi, futbola nasıl yaklaştığımı insanlar iyi biliyordu. Dzeko ile konuştuk burayla alakalı. Eğer böyle bir fırsat oluşursa, fikrime başvururlarsa elbette ben bu noktada yardımcı olurum, konuşurum. Burası açıkçası Türkiye'deki en iyi, en büyük camia. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük futbol takımı, en büyük camiası. Benim açımdan yardımcı olabilmek bu şekilde güzel olurdu. Taraftarın tutkusu inanılmaz. Gelmeden önce de onları izlemiş ve takip etmiştim. Buraya gelmemde onların tutkuları, takımlarını desteklemeleri çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

"İSMAİL KARTAL EN İYİ SEÇİM"

Leonardo Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için en iyi seçim olduğunu dile getirdi.

Ligde ve Avrupa'da zirvede olduklarını ve teknik direktörlerine karşı olumsuz eleştirileri fazla bulduğunu aktaran Bonucci, "Benim açımdan her insan için ilk izlenim çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim. Camiayı çok iyi tanıyor ve bana göre bu, çok önemli. Taraftarların beklentilerini de biliyor. Bu da çok önemli. Takımdaki herkesle her gün konuşuyor. Sürekli iletişim halinde. Nasıl hissettiğimizi bilmek istiyor. İdmanların da gerçekten kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Yoğun ve kaliteli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef Samsun'a karşı yakaladığımız gol şanslarını değerlendiremedik. Bunları golle neticelendirmemiz gerekiyor. Pozitif olmamız gerekiyor. Hedefimiz var, o hedef doğrultusunda çabalıyoruz. Kenetlenerek aynı hedefe yürümemiz gerekiyor. Mayısta şampiyon olmak istiyoruz, bunu gerçekleştirmek adına her şeyimizi vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"BU KADAR SEVİLECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

Tecrübeli oyuncu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istediğini dile getirerek, "Hedefim orada olmak. Transfer öncesinde Spalletti ile görüşmem olmuştu. Kolay bir turnuva değil. Güçlü ülkeler var ama bizler şampiyonuz. Almanya'ya bu ünvanı korumaya gideceğiz. Ben de milli takımın bir parçası olarak orada bulunmak istiyorum. Herkes orada olmak ister, ben de orada olduğum zaman en iyimi ortaya koyacağım." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye'ye geldiği ilk gün Ülker Stadı'nda görüştüklerini aktaran Bonucci, "Kendisi bana Türkiye Ligi'nin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Burada genç ve iyi oyuncular var. Bunlarla alakalı konuşmuştuk. O burayı biliyor ve tanıyor. Ben de bu durumdan dolayı etkilendim. Bu kadar kısa süre içinde Türkiye'de bu kadar sevileceğini beklemiyordum. En iyisini yapmaya çalışıyor. Gruptan çıkmak için her şeyi yapacaktır. Kendisi mutlu, bunu biliyorum. En önemlisi de o." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKAN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Leonardo Bonucci, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun dünyanın en iyi orta saha oyuncularından olduğunu söyledi.

İtalya'da Inter ile Juventus arasındaki şampiyonluk yarışı ve genç futbolcu Kenan Yıldız hakkında da değerlendirmede bulunan Bonucci, şöyle konuştu:

"Kenan, Juventus ve milli takım için çok önemli bir oyuncu. Hem kaliteli hem güçlü hem de yetenekli bir oyuncu. Juventus ve Türk Milli Takımı'nda en iyi oyuncu olmak için kapasiteye sahip durumda. İtalya'da kıyasıya devam eden bir şampiyonluk yarışı söz konusu. Inter ile Juventus arasındaki rekabet, buradaki Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine benziyor. Hakan Çalhanoğlu ile tanışıyorum. 2-3 ay önce konuştuk. Şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Juventus biraz daha şanslı olabilir çünkü Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Öyle sanıyorum ki son maça kadar bu rekabet devam edecektir."

"KARİYERİNE SAYGI DUYUYORUM"

İtalyan yıldız savunmacı, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da forma giymesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Cristiano, harika bir insan ve harika bir oyuncu. Messi ile dünyanın en iyi oyuncularından. Juventus'ta beraber oynamak gururdu. İşine aşık ve işini çok seven biri. Meydan okumaları çok seviyor. İtalya, İngiltere ve İspanya önemli ligler ama bu ligler de (Türkiye-Suudi Arabistan) kolay değil. Transferler, kısa sürede verilen kararlar oluyor. Onun kariyerine saygı duyuyorum."

"TÜRK YEMEKLERİNİ BEĞENİYORUM"

Bonucci, sezon sonunda futbolu bırakma kararında bir değişiklik olmadığını belirtirken, sözlerini Türk mutfağına ilişkin, "Türk mutfağını takdir ediyorum, yemeklerini de çok beğeniyorum. Yemekler çok güzel ama İtalyan olduğum için çok daha fazla İtalyan mutfağını seviyorum. İtalyanlar olarak makarna ve pizza gibi tatları daha çok seviyoruz." ifadeleriyle tamamladı.