28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8106
  • 6,4585
  • 287.808
  • 95664.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Leonardo Jardim Luiz Gustavo'yu istedi

Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Luiz Gustavo'ya Monaco'nun talip olduğu belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin transferinde büyük aşama kaydettiği Marsilya'nın Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo'ya son günlerin tanıdık ismi Leonardo Jardim talip oldu. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin gecikmesindeki bir numaralı isim olan Monaco Teknik Direktörü Jardim, şimdi de Fenerbahçe'nin çok istediği Luiz Gustavo'nun peşine düştü.
 
Fransa'nın Canal+ kanalının haberine göre Fransa Ligi'nde 3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Monaco'da teknik direktör Jardim, takımın defansif yönünü güçlendirmek için Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu istedi.
 
DEFANSİF YÖNÜ GÜÇLÜ ORTA SAHA İSTİYOR
 
Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro teklif ettiği Gustavo'yu yakın takibe alan Jardim'in Monaco yöneticilerine bu transferi kesin olarak yapmalarını söylediği belirtildi.
 
Fransız ekibi, geçtiğimiz günlerde orta sahasında Adrien Silva'yı transfer ederek güçlendirmişti. Ancak Jardim'in savunma gücü ağırlı olan bir orta saha daha istediği ve bu sebeple Brezilyalı yıldıza yöneldiği kaydedildi.
 
(Sporx)

İlk kez havalandı! Mars´a gönderilmesi planlanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

"Türkiye, öncelikli ortağımız"

'Türkiye, öncelikli ortağımız'

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

HDP'li belediye işten çıkarmıştı! Açlık grevi yapacaklar

HDP'li belediye işten çıkarmıştı! Açlık grevi yapacaklar

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

O cani cezaevinden mektup yazmış! Avukatlar görevi kabul etmiyor

O cani cezaevinden mektup yazmış! Avukatlar görevi kabul etmiyor

Yeni uygulama başlıyor: Tarih belli oldu

Yeni uygulama başlıyor: Tarih belli oldu

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Esnaftan kilometre oyuna karşı tavsiyeler ve yeni ikinci el yönetmeliğinin getirdiği kritik detay

Esnaftan kilometre oyuna karşı tavsiyeler ve yeni ikinci el yönetmeliğinin getirdiği kritik detay

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA