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STADE de France tribünlerindeki Türk taraftarlar, Fransızlar’ı rahatsız etti. Tribünlerin hemen hemen yarısını dolduran 35 bine yakın taraftarımızın coşkusunu L’Equipe Gazetesi, “Mavi, beyaz ve çok kırmızı” başlığı ile duyururken, Türk futbolseverlerin Stade de France’ı bir iç saha maçına çevirdiğini vurguladı. Fransız futbolseverler de Türk taraftarlara bu kadar çok bilet satılmasından dolayı Fransa Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi. Tribünleri dolduran çok sayıda Türk taraftarın hiçbir olaya karışmaması ve sadece takımı desteklemesi de dikkat çekti.