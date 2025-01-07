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Spor

Leroy Sane eski takımına dönüyor

Manchester City eski futbolcusu, Leroy Sane ile ilgileniyor. Pep Guardiola eski öğrencisinin transferi için onay verdi.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 01:45 - Güncelleme:
Leroy Sane eski takımına dönüyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu için sürpriz bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sport Bible'ın haberine göre Pep Guardiola, eski öğrencisi Leroy Sane'yi kadrosunda tekrar görmek istiyor.

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Bayern'de sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Leroy Sane'yi gündeminde tutan tek takım ise City değil.

Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Galatasaray da Alman futbolcu ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER KONUSUNDA EMİN DEĞİL

Söylentilerin devam etmesine rağmen Guardiola, City'nin yeni transferler yapıp yapmayacağından emin olmadığını itiraf etti ve sezon ortasında piyasanın ne kadar zor olabileceğini belirtti.

Kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında transfer konusu hakkında emin olmadığını belirten Katalan teknik adam, "Kolay değil, kolay olmayacak. Belki imzalarız, belki de kimseyle anlaşmayız. Bu yüzden bence kulüp akıllıca davranmalı, bunu sırf oyuncu almak için yapmamalı."

"Elbette içinde bulunduğumuz durum sakatlıklar nedeniyle kulüp transfer yapmak zorunda. Ancak bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

SANE'NIN PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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