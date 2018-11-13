Leroy Sane: Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık

Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında konuştu.

Leipzig'de bir söyleyişiye katılan Sane, ''Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık. Onunla oynamaya devam etmek isterdim. Ama aramın çok iyi olduğu başka kaliteli oyuncularımız da var.'' sözlerini kullandı.

Leroy Sane, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmişti.

Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık. Onunla oynamaya devam etmek isterdim. Ama aramın çok iyi olduğu başka kaliteli oyuncularımız da var.

(Sporx)