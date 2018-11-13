Leroy Sane: Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık
Manchester City'nin Alman futbolcusu Leroy Sane, Milli Takım'ı bırakan Mesut Özil hakkında itiraflarda bulundu.
Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında konuştu.
Leipzig'de bir söyleyişiye katılan Sane, ''Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık. Onunla oynamaya devam etmek isterdim. Ama aramın çok iyi olduğu başka kaliteli oyuncularımız da var.'' sözlerini kullandı.
Leroy Sane, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmişti.
Mesut Özil'in artık bizimle olmaması çok yazık. Onunla oynamaya devam etmek isterdim. Ama aramın çok iyi olduğu başka kaliteli oyuncularımız da var.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.