6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
  Leroy Sane'den olay sözler: Bana ve Galatasaray'a küfrettiler
Spor

Leroy Sane'den olay sözler: Bana ve Galatasaray'a küfrettiler

Galatasaraylı Leroy Sane, Bayern Münih'in etkinliğinde sözlü taciz sonrası bazı taraftarlarla tartışma yaşadı. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, 'Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim.' ifadelerini kullandı.'

6 Ekim 2025 Pazartesi 19:41
Leroy Sane'den olay sözler: Bana ve Galatasaray'a küfrettiler
Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, milli arada gittiği Almanya'da beklenmedik bir gerginlikle karşılaştı.

29 yaşındaki Alman oyuncu, eski kulübü Bayern Münih'in geleneksel Oktoberfest etkinliğine katıldı. Ancak burada bazı Bayern Münih taraftarlarıyla tartışma yaşadı. Taraftarların, Sane'ye ve Galatasaray'a yönelik küfürlü sözler sarf ettiği, yıldız oyuncunun da tepkisiz kalmadığı öğrenildi.

"GALATASARAY'A KÜFRETTİLER, SESSİZ KALAMAZDIM"

Yaşanan olay sonrası Alman basınına açıklamalarda bulunan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASININDA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sane, bu tercihi nedeniyle daha önce de Alman basınında eleştirilmiş, hatta Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmişti.

Bayern Münih'ten ayrılması ve kariyerine Türkiye'de devam etmesi, özellikle bazı futbol otoriteleri ve taraftarlar tarafından "yanlış karar" olarak yorumlanmıştı.

