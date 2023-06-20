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Spor

Levent Sürme: En önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, kazandıkları hazırlık maçlarının oyun felsefelerini oturtmak adına önem taşıdığını söyledi.

AA20 Haziran 2023 Salı 23:40 - Güncelleme:
Levent Sürme: En önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak
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Ümit Milli Takımın, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Levent Sürme, "Bizim için şu anda en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak. Aynı anda skorlar da iyi olunca oyuncuları daha çok motive ediyor. Son Azerbaycan maçını 1-0 kazandık, skordan o kadar memnun değildik. Daha çok gol atmamız gerekti ama oyun temposu, oyun felsefesinden, kapanmış bir takıma karşı oyun planımızdan memnunduk. Bu akşam 4-1'lik skor bizim için daha güzel oldu. Rakibin oyun felsefesi biraz daha değişikti. İrlanda'ya benzeyen bir rakip seçmiştik, bundan dolayı çok memnunuz. Bosna Hersek tam istediğimiz gibi oynadı. İrlanda maçının simülasyonunu yapmış gibi olduk." ifadelerini kullandı.

"Bizim görevimiz skor almak ve oyuncuları eğitmek." sözlerini kullanan Sürme, "Ümit Milli Takımı, eğitim ve bilim merkezi. Oyuncuların her kampta bir şeyler öğrenmesini istiyoruz. Bundan dolayı her oyuncuyla bireysel çalışıyoruz, iki kamp arası telefonlaşıyoruz, bazen Zoom üzeri toplantı yapıyoruz. Onların oynadıkları pozisyon hakkında değerlendirmede bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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