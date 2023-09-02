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Spor

Leverkusen evinde 5 golle kazandı!

Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Darmstadt 98'i 5-1 mağlup etti.

2 Eylül 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Leverkusen evinde 5 golle kazandı!
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Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.

BayArena'da oynanan maçı Leverkusen 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21 ve 64. dakikalarda Boniface, 49. dakikada Palacios, 67. dakikada Hofmann ve 83. dakikada Hlozek kaydetti. Darmstadt'ın tek golü Vilhelmsson'dan geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Darmstadt ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Darmstadt ise Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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