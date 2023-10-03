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Spor

Leverkusen, Xabi Alonso ile yoluna dolu dizgin devam ediyor

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Xabi Alonso'nun göreve gelişinin ardından yükselen bir form grafiği çizen Alman ekibi, ligde namağlup olarak lider durumda bulunuyor.

IHA3 Ekim 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Leverkusen, Xabi Alonso ile yoluna dolu dizgin devam ediyor
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Alman ekibi Bayer Leverkusen, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da mağlup olmadı. Xabi Alonso'nun öğrencileri, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda da 1'er galibiyet aldı.

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sezona 3-2'lik Leipzig galibiyetiyle başlayan Leverkusen, 2. haftada Mönchengladbach'ı 3-0, 3. haftada da Darmstadt 98'i 5-1'lik skorla yendi. Ligdeki tek puan kaybını 4. haftada ezeli rakibi Bayern Münih karşısında 2-2 berabere kalarak alan Xabi Alonso'nun öğrencileri, 5. haftada Heidenheim'i 4-1, son haftada da Mainz'i 3-0 mağlup ederek topladığı 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Alman temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hacken'i 4-0, Almanya Kupası 1. Turu'nda da Teutonia Ottensen'i 8-0'lık skorla yendi.

VİCTOR BONİFACE, PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Bu sezon Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nda 8 maç oynayan Bayer Leverkusen, bu müsabakalarda rakip filelere toplam 32 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Kırmızı-siyahlıların en skorer oyuncusu ise sezon başında takıma katılan Victor Boniface oldu. Belçika ekibi U.S Gilloise'den takıma dahil edilen 22 yaşındaki Nijeryalı forvet, çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Mönchengladbach'tan transfer edilen Jonas Hofmann da 8 mücadelede 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

SAVUNMA OYUNCULARININ SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Kalesinde sadece 6 gol gören Bayer Leverkusen'de, defans oyuncularının savunma performansının yanı sıra skora verdiği katkı da ön plana çıkıyor. Alman ekibinde oynanan 8 müsabakada sol bek Alejandro Grimaldo 2 gol, 3 asist, sağ bek Jeremie Frimpong 2 gol, 3 asist, stoperlerden Jonathan Tah 2 gol, Edmond Tapsoba da 1 gol kaydetti.

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