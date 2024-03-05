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Spor

Leverkusen'de Xabi Alonso belirsizliği

Bayer Leverkusen ile bu sezon harika bir çıkış yakalayan Xabi Alonso'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Bayern Münih ve Liverpool, İspanyol çalıştırıcının durumunu yakından takip ediyor.

5 Mart 2024 Salı 20:44 - Güncelleme:
Leverkusen'de Xabi Alonso belirsizliği
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Bu sezon gösterdiği performansla adı Liverpool ve Bayern Münih ile anılan Xabi Alonso'nun geleceği yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

Bild'de yer alan habere göre Xabi Alonso'nun geleceği hakkında herhangi bir karar vermediği söylendi.

Haberin detaylarında Bayern Münih ile Xabi Alonso arasında henüz bir görüşme yapılmadığı ve Alonso, Bayern'e Liverpool yerine Münih'e gitmeyi tercih ettiğini söylemedi.

71 MAÇA ÇIKTI

Bayer Leverkusen ile 71 resmi maça çıkan Xabi Alonso bu karşılaşmalarda 47 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 2.18 puan ortalaması tutturdu.

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