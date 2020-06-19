Lewandowski, Ballon D'Or'a göz kırptı

19 Haziran 2020 Cuma 00:53 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:53

Böyle bir hedefi olmadığını ancak kazanabileceğini kaydeden Polonyalı golcü, "Geçen yıl Ballon d'Or ödül törenine katıldım. Ben her zaman en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Kupalar kazanıp, goller atıyorum. Ancak olay sonunda tüm kupaları kazanmaya geliyor, en önemlisi bu. Ballon d'Or'u şu anda düşünmüyorum ama benim hayatımda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.



Rekorları alt üst eden ve spor dünyasındaki algısı çok yüksek olan Lionel Messi'nin olduğu yerde Lewandowski'nin Ballon d'Or'u kazanması belki zor ancak başarmak için bir şansı varsa, bu sezonun o sezon olduğunu söyleyebiliriz.

LEWA'NIN SON 5 SEZONU

42 gol | 2015/16

43 gol | 2016/17

41 gol | 2017/18

40 gol | 2018/19

46 gol | 2019/20