İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8599
  • EURO
    7,6914
  • ALTIN
    380.041
  • BIST100
    112495
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lewandowski, Ballon D'Or'a göz kırptı
Spor

Lewandowski, Ballon D'Or'a göz kırptı

Bayern Münih'te üst üste 5 sezon 40 gol barajını aşan ve bu sezon attığı 46 golle kariyer rekorunu kuran Robert Lewandowski, 'Ballon d'Or' için konuştu.

19 Haziran 2020 Cuma 00:53 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:53
ABONE OL

Böyle bir hedefi olmadığını ancak kazanabileceğini kaydeden Polonyalı golcü, "Geçen yıl Ballon d'Or ödül törenine katıldım. Ben her zaman en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Kupalar kazanıp, goller atıyorum. Ancak olay sonunda tüm kupaları kazanmaya geliyor, en önemlisi bu. Ballon d'Or'u şu anda düşünmüyorum ama benim hayatımda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Rekorları alt üst eden ve spor dünyasındaki algısı çok yüksek olan Lionel Messi'nin olduğu yerde Lewandowski'nin Ballon d'Or'u kazanması belki zor ancak başarmak için bir şansı varsa, bu sezonun o sezon olduğunu söyleyebiliriz.

LEWA'NIN SON 5 SEZONU

42 gol | 2015/16

43 gol | 2016/17

41 gol | 2017/18

40 gol | 2018/19

46 gol | 2019/20

Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a 3 kez 'PKK terör örgütü müdür?' diye sordu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.